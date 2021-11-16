عبر موانئ هرمزكان ...صادرات النفط الايراني تزداد 203 بالمائة

و أضاف محمد حسيني الیوم الثلاثاء ان ایران صدرت أكثر من 294 ألف طن من البضائع النفطية من موانئ شرقي هرمزكان إلى دول الخليج الفارسي منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر نوفمبر، لتسجل نموا بنسبة 203 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: تم تفريغ وتحميل 568 ألفاً و 402 اطنان من البضائع النفطية المختلفة في الموانئ الشرقية بالمحافظة مسجلة زیادة بنسبة 77 بالمائة.

ولفت الى أن حجم عملیات التجارة الساحلیة للسلع (کابوتاج) بلغ أکثر من 321 ألف طن لیسجل زيادة بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

یذکر أن المساحلة أو الملاحة الساحلية ( Cabotage ) هي نقل البضائع والمسافرين بين نقطتين داخل البلد باستخدام سفينة أو طائرة مسجلة في بلد آخر.

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