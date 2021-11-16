وزير التربية والتعليم المقترح لم ینل ثقة مجلس الشوری الاسلامي

وفشل المرشح لتولي حقيبة التربية والتعليم مسعود فياضي، اليوم الثلاثاء، في الحصول على ثقة مجلس الشورى الاسلامي بعد معارضة 140 صوتا وموافقة 115 صوتا وامتناع خمسة من النواب عن التصويت، من اجمالي 260 صوتا.

وعقدت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة "محمد باقر قاليباف" وبحضور الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي لمناقشة برامج ومؤهلات وزير التربية والتعليم المقترح مسعود فياضي.

وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها مجلس الشورى الاسلامي منح الثقة للمرشح لتولي حقيبة وزير التربية والتعليم.

وشغل فياضي ، مناصب عديدة، ابرزها : مدير عام النشر وتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم، و رئيس تحرير مجلة "رشد" بوزارة التربية والتعليم، ومساعد الشؤون الاجتماعية والثقافية بمركز البحوث بمجلس الشورى الإسلامي.

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