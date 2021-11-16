إيران تتطلع لزیادة تصدير الأجهزة المنزلية خلال العام الجاري

وقال صادقي نياراكي اليوم الثلاثاء في المعرض الدولي الحادي والعشرون للأجهزة المنزلية بطهران: ان انتاج ایران من الأجهزة المنزلية ارتفع بنسبة 11 بالمائة خلال الاشهر الستة الاخيرة من العام الایراني الحالي.

وتابع أنه حتى العام الماضي كان هدفنا الرئیسي هو تحقيق قفزة في الإنتاج بهذه الصناعة، حيث شهدنا نموًا بنسبة 70 بالمائة في إنتاج الأجهزة المنزلية ملفتا ان التركيز الحالي ينصب على حماية حقوق المستهلك ومراقبة الأسعار والجودة والتحسين المستمر للمنتجات.

ومن جانبه قالت نائبة رئيس الجمهوریئ لشؤون المرأة والأسرة "إنسية خزعلي" خلال تفقدها المعرض: ان صناعة الأجهزة المنزلية تتمتع بدعم حكومي جيد والحكومة تؤكد علی منع استيراد المنتجات التي تنتج في الداخل.

وفيما اشارت الى تحقيق النمو الملحوظ في صناعة الأجهزة المنزلية بالبلاد قالت يتم توفير أكثر من 80٪ من المواد الخام والمعدات اللازمة لهذه الصناعة من داخل البلاد مؤکدة علی ترويج ثقافة استخدام البضائع الإيرانية بین الشعب الایراني.

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