وزارة الصحة : 134وفاة جديدة بكورونا في ايران

وقالت الوزارة في تقریرها اليوم الثلاثاء عن تسجیل 6 الاف و430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 3 الاف و 477 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و720 الفا 893 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 37 مليونا و 254 ألفا و 424 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

كما تلقى55 مليونا و998 ألفا 288 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و 43 مليونا و 24 ألفا و 902 شخص الجرعة الثانية.

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