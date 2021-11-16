وزير النفط : لم نربط انجازاتنا بالمفاوضات النووية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، اليوم الثلاثاء؛ حيث قدم "اوجي" تقريرا حول برامج وزارة النفط ومنجزاتها خلال الايام الـ 83 الماضية بعد شروع مهام الحكومة الجديدة.

واعرب "اوجي" عن تقديره للدعم الذي قدمه اعضاء اللجنة النيابية الى وزارة النفط في هذه الفترة.

كما تطرق الى الهجوم السيبراني الاخير والذي استهدف محطات توزيع وقود السيارات في البلاد؛ قائلا : هذا الهجوم كاد ان يؤدي الى ازمة كبيرة، لكن تم احباطه بدعم "الشركة الوطنية لتصفية وتوزيع المنتجات النفطية"، وفي اقصر وقت ممكن.

واشاد وزير النفط بجهود سائر الاجهزة ومنها منظمة الاذاعة والتلفزيون الوطنية التي ساهمت في افشال هذه المؤامرة.

انتهى ** ح ع