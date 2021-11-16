مسؤول بوزارة الامن : اذربايجان الغربية واحدة من اكثر المناطق امنا في ايران

وصرح، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع اصحاب وسائل الاعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة اذربايجان الغربية، انه بالرغم من الموقع الجغرافي الذي يجعل المحافظة من المناطق الحساسة في البلاد، لكن بفضل التعايش السلمي السائد بين الاقوام والطوائف المختلفة فإن الظروف مستعدة لاستقطاب رؤس الاموال وترسيخ الاستثمارات هناك.

واكد هذا المسؤول، ان القوات المنتسبة الى وزارة الامن وقوى الامن الداخلي ترصد بكل دقة ويقظة جميع التحركات المخلة بالامن في محافظة اذربايجان الغربية، لكون واحدة من اكثر المناطق المستعدة لاستقطاب الاستثمارات.

كما نوه بزيارته التفقدية لنقطة الصفر الحدودية في محافظة اذربايجان الغربية (بمدينة ماكو)؛ معلنا بان المنطقة تنعم بكامل الامن والاستقرار ولا تواجه اي مشكلة في هذا الخصوص.

كما تطرق الى تحركات بعض الزمر الارهابية داخل المناطق الحدودية مع دول الجوار؛ مصرحا بأن الامن مهم عندنا ليس على صعيد البلاد وحسب وانما نولي اهمية خاصة الى الوضع الامني في دول الجوار؛ محذرا "اعداء الثورة الاسلامية" من انهم اذا اقدموا على اي خطوة لاستهداف امن المنطقة فإنهم سوف لن يأمنوا حتى في "اربيل".

انتهى ** ح ع