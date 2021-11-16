وزير النفط : الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران يتعارض والقانون الدولي

واكد "اوجي" في كلمته خلال الاجتماع الثالث والعشرين للدول المصدرة للغاز (جي إي ‌سي ‌اف)، ان هذه الرؤية لا تخدم السلام والامن الدوليين؛ بما في ذلك معالجة قضايا تغير المناخ وعقد الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة ولاسيما انتاج الغاز الطبيعي.

واشار الى الاضرار الجسيمة الناجمة عن جائحة كورونا في الاقتصاد العالمي وتداعياته على اسواق الغاز؛ مبينا ان هذه التطورات ستُحدث على المدي المتوسط تغيّر في أنماط الإنتاج والاستهلاك العالمي للطاقة.

وقال وزير النفط : لقد مرت 50 عاما على وعود نقل التكنولوجيا (في مجالات الطاقة) وتزال هناك تحديات كثيرة في هذا الخصوص؛ مؤكدا ان الدول النامية ولاسيما الموردة للغاز هي بامس الحاجة الى هذه التقنية، نظرا لضرورة تقليل نسبة "الكربون" الى ادنى حد في عملية انتاج الغاز الطبيعي.

كما ودعا الى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في منظمة "جي إي ‌سي ‌اف"، من اجل تحقيق الاهداف الغائية المشتركة؛ مؤكدا على استعداد ايران "باعتبارها واحدة من الدول التي تختزن اكبر نسبة من الغاز الطبيعي في العالم"، لتقديم كامل الدعم في هذا السياق.

انتهى ** ح ع