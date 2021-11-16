حكومة طالبان تثني على تعاون ايران مع الشعب الافغاني

وافاد مراسل "ارنا" في كابول، نقلا عن نائب وزير الامن والثقافة لدى حكومة طالبان "احمد الله وثيق"، قوله ان تصريحات "الملا برادر" جاءت خلال مباحثاته اليوم الثلاثاء، مع ممثل الخارجية الايرانية في شؤون افغانستان "حسن كاظمي قمي".

واضاف المصدر نفسه، ان نائب رئيس الحكومة الافغانية المؤقتة اشار في هذا اللقاء الى نهاية عهد الاحتلال الامريكي في افغانستان، وبقاء تداعياته السلبية الاقتصادية والسياسية التي تواجه طالبان اليوم.

و ورد في هذا التقرير، ان الجانبين بحثا خلال اللقاء في الاوضاع السياسية والامنية والاستثمارية والتجارية وشؤون الجمارك والمهاجرين والماء والكهرباء والطاقة (داخل افغانستان).

ولفت نائب وزير الامن في حكومة طالبان، الى مشاورات الجانبين في المجالات الثقافية والعلمية والتربية والتعليم؛ واتفقا على تشكيل لجان عمل مشتركة تقوم بتنظيم اجتماعات مشتركة في اقصر وقت ممكن لمناقشة اليات بناء تعاون طويل الامد وتبنى مشاريع وطنية في المستقبل.

يذكر "كاظمي قمي" ينوي خلال زيارته الحالية لافغانستان، اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في حركة طالبان حول القضايا الامنية والمهاجرين والمساعدات الانسانية الايرانية الى هذا البلد.

انتهى ** ح ع