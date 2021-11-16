١٦‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84543709
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منتخب كرة القدم الايراني يفوز على غريمه السوري في تصفيات اسيا

منتخب كرة القدم الايراني يفوز على غريمه السوري في تصفيات اسيا

طهران / 16 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - هزم منتخب كرة القدم الايراني على نظيره السوري، 0-3، خلال المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على "إستاد الملك عبدالله الثاني" في الاردن؛ وضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحقق اللاعب الايراني "سردار آزمون" الهدف الاول للمنتخب الايراني في الدقيقة 33، تلاه "احسان حاج صفي" بالهدف الثاني من ضربة الجزاء في الدقيقة 42 من المباراة ومن ثم حقق "علي قلي زادة" الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، تمكن المنتخب الايراني من الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف كوريا الجنوبية، برصيد 14 نقطة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره العراقي بثلاث اهداف نظيفة، كما هزم المنتخب الإماراتي مضيفه اللبناني، 1 - صفر.

انتهى ** ح ع 

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