ينبغي لمجلس الامن التركيز على السبل الوقائية وغير القسرية في اتخاذ القرارات

السفير تخت روانجي ادلى بهذا التصريح، خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الوم الثلاثاء؛ منوها فيه باهمية الدبلوماسية الوقائية، ولافتا بان حماية السلام والامن عبر الطرق الوقائية يشكل النموذج السائد في ميثاق المنظمة الاممية.

وصرح السفير الايراني لدى الامم المتحدة، انه بنظرة عابرة على اداء مجلس الامن الدولي سيتضح بان هذه المؤسسة المكلفة باستخدام الاساليب الوقائية والسلمية وفقا للفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة، نادرا ما لجأت الى هذا المبدأ وانما في بعض الحالات عمدت الى تجاهل وجود هكذا بند نهائيا.

واضاف، انه لطالما لجأ مجلس الامن الى اجراءات قسرية تحت طائلة الفصل السابع، دون ان يكترث الى مهامه المدرجة في الفصل السادس من الميثاق الاممي.

ولفت، بأن هذا السلوك ادى في حالات عديدة الى مزيد من التصعيد ونقض سيادة و وحدة اراضي البلدان وانتهاك حقوق الانسان والشعوب وماشابه ذلك.

وتابع تخت روانجي: ان خيارات مجلس الامن في ضوء الفصل السابع، بما في ذلك العقوبات، يجب ان تشكل خياره الاخير، وذلك إذا اقتصى الأمر وبعد إثبات عدم جدوائية جميع سبل حل الخلافات السلمية.

واكد، ان المطلوب من مجلس الامن الدولي ان يضع في جدول اولوياته تنفيذ المهام الموكلة اليه عبر السبل الوقائية وغير القسرية، وذلك امتثالا للفصل السادس من ميثاق المنظمة الاممية.

انتهى ** ح ع