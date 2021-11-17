إيران والجزائر تواصلان تعاونهما افي اطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك

واضاف اوجي اليوم الاربعاء ان ايران بذلت جهودًا دبلوماسية عديدة منصب أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، ولكن نظرًا لشغل إيران منصب الأمين العام لفترتين (4 سنوات)، فقد واجهتنا ظروفًا أكثر صعوبة من المنافسين الآخرين الذين لم يسبق لهم شغل هذا المنصب.

وتابع: يضم المنتدى 11 دولة وحتى الآن لم يتمكن سوى عضوين هما روسيا وإيران من تسلم منصب الأمين العام.

وشدد على أن الجزائر وإيران ستواصلان تعاونهما الوثیق في اطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك كالمعتاد قائلا: لقد أجريت محادثات بناءة مع نظيري الجزائري حول هذا الموضوع وأتوقع ان تتمخض هذه المحادثات عن نتائج جيدة خدمة للتعاون المشترك.

ويضم المنتدى 11 دولة وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات.

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