ضبط مايزيد عن 3 اطنان من المخدرات في سيستان وبلوجستان

وقال العميد أحمد طاهري، اليوم الاربعاء، ان شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت بدعم استخباراتي من قوى الامن الداخلي تحركات اعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات الی المحافظة.

وأضاف طاهري : في هذه العملية تمكنت الشرطة من ضبط 3 اطنان و49 كيلو و950 غراماً من أنواع المخدرات والقبض على ثمانیة من هؤلاء المهربين وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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