قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية

وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان عددا من النخب والمواهب العلمية المتفوقة التقوا بقائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (ره) بطهران.
وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.
انتهى 1049
طهران / 17 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا -استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي"، اليوم الأربعاء،حشدا من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في إيران.
وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان عددا من النخب والمواهب العلمية المتفوقة التقوا بقائد الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (ره) بطهران.
وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.
انتهى 1049
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