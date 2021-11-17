قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية

طهران/10 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- قال خطيب صلاة الجمعة في طهران آیة الله كاظم صدّيقي، ان ایران حققت انجازات كبيرة و مثيرة للاهتمام في مجال صناعة العسكرية للوقوف بوجه الاعداء مما تحولت الى اقوى دولة في المنطقة وتتمتع بمكانة في العالم حيث لا يسمح اي قوة في العالم لنفسها بشن حرب ضد ايران.