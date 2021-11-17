قائد الثورة الاسلامية:المستعمرون يحاولون جعل الشعوب غافلة عن مواهبها

واضاف قائد الثورة الاسلامية في لقاء عدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في حسينية الإمام الخميني (ره) بطهران، اليوم الأربعاء: عندما يتم اغفال المواهب فان الأرضية ستكون ممهدة لنهب الشعوب.

واضاف سماحته: لقد أثبت أن الموهبة العقلية لدى الايرانيين تفوق المتوسط ​​العالمي وهذا امر مؤكد، بمعنى أن شعبنا يمتلك امكانية وطاقة كامنة ليربي النخب واصحاب المواهب.

واكد اية الله الخامنئي، ان هناك جانب مهم في الحرب الناعمة يريد المستعمرون عبرها جعل الشعوب تتجاهل مواهبها ودفعها الى حد انكار وجود هذه المواهب، معتبرا انه عندما يتم اغفال المواهب فان الأرضية ستكون ممهدة لنهب الشعوب.

واشار سماحة القائد الى ان الموهبة العقلية هي نعمة من الله وعلى صاحبه ان يشكر ربه عليها وان يستخدم موهبته بشكل مناسب، قائلا: هناك من يمتلكون مواهب وقدرات عقلية فائقة لكنهم لا يصبحون نخبا لان ما يصنع النخبة هو تقدير هذه النعمة والعمل على صقلها وتطويرها وليس امتلاكه فقط.

واضاف قائد الثورة الاسلامية: هناك عناصر يشجعون النخب الشابة في بعض جامعات البلاد على مغادرة الوطن... أقول صراحة ان هذا يعتبر خيانة وعداوة للوطن.

واكد ان الشرط الأساسي لتطوير الشركات المعرفية هو استخدام واسع النطاق لمنتجاتها في البلاد، قائلا: لا ينبغي استيراد البضائع المعرفية التي تنتج محليًا، وعلى القطاع الحكومي والشركات الكبرى استخدام المنتجات المحلية لأن نمو الشركات المحلية يتطلب خلق سوق محلي لها.

واعتبر سماحته أن تمهيد الطريق لتصدير المنتجات المعرفية هو مهمة الجهات الحكومية وعلى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون العمل على ترويج البضائع الإيرانية.

وفيما يتعلق بحصة الشركات القائمة على المعرفة التي تقل عن واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أكد آية الله الخامنئي على ضرورة أن تزيد هذه الحصة وتصل إلى 5 في المائة على الأقل في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.

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