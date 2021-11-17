دول عربية تبدي رغبتها للمشاركة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ15

وأعرب الناشط الثقافي سيد أحد مكائيل زاده عن رغبة دول محور المقاومة للمشاركة في مهرجان سينما الحقيقة الدولي الـ15 والتعاون مع الفنانين الإيرانيين، وعرض الأعمال الإيرانية والأجنبية في هذه الدول، وقال: إن مراكز ثقافية وفنية في غزة وسوريا ولبنان أعربت عن رغبتها للمشاركة في مهرجان سينما

الحقيقة وترغب هذه البلدان في عرض أقسام وورش عمل مختلفة، بما في ذلك الشهيد أفيني وجندي الوطن (القائد الحاج الشهيد سليماني).

وتابع مكائيل زاده: السينما الإيرانية امتدت وتوسعت في العالم ولديها القدرة على أن تصبح عاملاً من عوامل الأعمال في مجال العلاقات الدولية. لسينما الثورة الإسلامية دور لا غنى عنه في الساحة الدولية. لذلك، تتطور السينما الوثائقية جنبًا إلى جنب السينما الخيالية وهي من أولويات المجال الثقافي للنظام.

وتابع مستشار الرئيس التنفيذي لمركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية: إن السينما الإيرانية، على رأسها السينما الوثائقية، يمكن أن تعيد بوضوح تحديد الأهداف الثقافية والفنية والتفاعلية في مجال المقاومة. للسينما، كمصدر لتوليد الطاقة، دور مهم في تحديد ورفع القضايا الإنسانية والفضائل الأخلاقية

والثقافية والهوية لمنطقتنا.

وأضاف میکائیل زاده: إن تحقيق المفاهيم المشتركة ونقلها إلى جمهور المنطقة والعالم في السينما الوثائقية يمكن أن يكون منبرًا للتفاعل وجذب الجمهور المتعطش لرؤية الحقيقة وسماعها. نأمل أن يكون لدينا عرض لمهرجان "سينما الحقيقة" للجمهور الدولي والإقليمي في غزة ودمشق وبيروت.

تنعقد الدورة الخامسة عشرة من مهرجان سينما الحقيقة المختص بالافلام الوثائقية بإدارة محمد حميدي مقدم في الفترة 9 الى 16 ديسمبر/كانون الاول القادم.

انتهى