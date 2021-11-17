لجان التعاون المشتركة بين ايران وافغانستان تبدأ نشاطها

وجرت مراسم تدشين هذه اللجان المشتركة اليوم، بحضور الوفد الايراني و وزراء الزراعة وشؤون المهاجرين والامن والثقافة والاقتصاد والتجارة والصناعة، المكلفين في حكومة طالبان.

وفي تصريحه بالمناسبة، اكد "كاظمي قمي"، ان مصالح ايران وافغانستان متشابكة ببعضها الاخر؛ مبينا ان وجود الاجانب في هذا البلد خلّف مشاكل كثيرة للشعب الافغاني.

واضاف، ان الدّخلاء لن يسمحوا لافغانستان بأن تنتفع من ثرواتها؛ منوها بأستعداد ايران التام للتعاون في سياق تفعيل طاقات هذا البلد.

ولفت الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، ان بالممارسات الشريرة للمحتلين لم تتوقف بانسحابهم من الاراضي الافغانية، بل ماتزال مستمرة.

كما دعا كاظمي قمي، الى التسريع في وتيرة الاجراءات المشتركة بهدف تذليل الصعوبات في سياق توسيع التعاون بين طهران وكابول.

ودعا اعضاء اللجان المشتركة، الى وضع خارطة طريق حول افاق التعاون الثنائي لفترة تتراوح بين 5 الى 10 اعوام.

وصرح المبعوث الايراني : نحن لا نبحث عن توريد السلع الى افغانستان فحسب، وانما نعمل على تقديم الخدمات الفنية والهندسة لتحقيق الازدهار في هذا البلد.

انتهى ** ح ع