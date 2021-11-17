مسؤول : زيادة بنسبة 64 بالمئة في الرحلات الجوية العابرة لسماء البلاد

ولفت مدير المنظمة الوطنية بالوكالة في تصريح اليوم الاربعاء، الى قرار الاتحاد الأوروبي المتمثل في عدم تمديد "التحذير من الطيران فوق إيران" والذي كان قدر اصدره في كانون الثاني / يناير من العام 2020.

قرار الاتحاد الاوروبي بتحذير طائرات الدول الاعضاء من العبور فوق ايران، حدا بمنظمة الطيران الايرانية ان تجري مباحثات مكثفة مع الجهات المعنية في القارة العجوز؛ وقد تكللت هذه الجهود بعدم تمديد التحذير من جديد، وبالتالي ارتفاع حجم الرحلات الجوية (الاجنبية) العابرة للاجواء الايرانية بنسبة 64 في المئة خلال العام الجاري.

وبحسب احدث الاحصائيات، فقد بلغ عدد الرحلات الجوية التي استخدمت سماء ايران في غضون الاشهر السبعة الماضة، 80 الفا و994 رحلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 52 الفا و119 رحلة جوية؛ وبما يشير الى زيادة بنسبة 64.3 بالمئة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

