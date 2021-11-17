رئيس مكتب التفتيش العام : الاستكبار العالمي يعمد الى تسييس حقوق الانسان

تصريحات المسؤول القضائي الايراني جاءت خلال مباحثاته اليوم الاربعاء مع رئيس ديوان المظالم التركي، رئيس رابطة مظالم الدول الاسلامية "شريف مالكوج".

واعرب خدائيان في هذا اللقاء، عن ترحيبه لاقتراح مالكوج بشأن اتخاذ حقوق البشر الاسلامية محورا للمباحثات في اطار رابطة مظالم البلدان الاسلامية.

وصرح رئيس مكتب التفتيش العام الايراني : ان التعاون بين طهران وانقرة في مجال حقوق الانسان الاسلامية سيكون له وقع كبير؛ داعيا الى ترسيخ هذه الحقيقة على صعيد العالم الاسلامي بان الاسلام يشكل مصدرا زاخرا لحقوق الانسان، وينبغي للدول الاسلامية ان تستند الى هذا الرصيد العظيم.

واضاف خدائيان، ان حقوق الإنسان الإسلامية أغنى بكثير من حقوق الإنسان الغربية وتتضمن معايير أكثر تقدمًا منها؛ اذن يتعين على بلدان العالم الاسلامي ان تعمل معًا لدعم حقوق الإنسان الإسلامية والترويج لها في المحافل الدولية.

كما دعا الى تنفيذ الاتفاق الموقع بين مكتب التفتيش العام الايراني وديوان المظالم التركي.

بدوره، اكد المسؤول القضائي التركي على اهمية التعاون القائم بين ديوان المظالم في ايران وتركيا.

وقال مالكوج خلال اللقاء مع خدائيان اليوم : نحن قمنا بخطوات فاعلة وجيدة بالتعاون مع الدول الاعضاء في رابطة مظالم العالم الاسلامي، ونتطلع الى مواصلة هذه الانجازات في المستقبل.

انتهى ** ح ع