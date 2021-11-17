إن إيران من رواد العلاج الفعال للعقم في العالم و ذلك من خلال خبرة أكثر من 30 سنة في مجال أبحاث و علاج العقم و امتلاكها أكثر من 80 مركزا متخصصا في مدن مختلفة. تقدم هذه المراكز طرقا علاجية مختلفة بأعلى معايير الجودة و ذلك باستخدام أحدث التقنيات و المعدات المتوفرة عالميا.

و يزور آلاف الأزواج من جميع أنحاء العالم إيران سنويا بهدف علاج العقم. فمراكز علاج العقم المتطورة في إيران تقدم باقة متكاملة من خدمات علاج العقم كالتلقيح في المختبر( طفل الأنبوب و المعروف بـ IVF ) و التلقيح الصناعي ( IUI ) و الحقن المجهري ( ICSI ) و البويضات المتبرع بها و غيرها من الخدمات العلاجية الأخرى. كما و بالإضافة إلى خدمات علاج العقم ،تقدم هذه المراكز خدمات أخرى كتحديد جنس الجنين و اختبارات تقييم الاضطرابات الجينية الوراثية و غيرها من الخدمات.

أطفال الأنابيب في إيران

إن تقنية أطفال الأنابيب هي من أكثر طرق علاج العقم فعالية و تطبيقا. تعتمد هذه التقنية على إخصاب( تلقيح ) البويضة في المختبر بحيث يتم وضع الحيوانات المنوية و البويضة بجانب بعضها البعض خارج الجسم لكي تمتزجا معا و تقوم الحيوانات المنوية بتلقيح البويضة،و عندها تبدأ الخلايا الابتدائية بالتكاثر لتشكل الجنين. بعدها، يتم نقل الجنين أو الأجنة المكونة إلى رحم الأم كي يحصل الانغراس و يستمر الجنين بنموه بشكل طبيعي داخل بطانة الرحم.

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و تستخدم مراكز علاج العقم في إيران باعتبارها رائدة في مجال أبحاث و علاج العقم في العالم، تستخدم أيضا تقنية أطفال الأنابيب لعلاج العديد من الأزواج المصابين بالعقم. للعلم إن تكاليف اطفال الانابيب في ايران أقل بكثير بالمقارنة مع العديد من المراكز العلاجية في الشرق الأوسط و العالم، في حين أن جودة الخدمات المتوفرة في مراكز علاج العقم الإيرانية تنافس تلك التي في أفضل مراكز العالم.

دفعت الأسعار المتدنية لطفل الأنبوب في إيران إلى جانب الجودة العالية للخدمات العلاجية بالعديد من الأزواج المصابين بالعقم من دول عديدة كالعراق، و سلطنة عمان، والبحرين، وقطر، و سوريا، و الإمارات، و أستراليا، و الكويت بزيارة إيران للخضوع لعلاج العقم كما للاستفادة من سائر خدمات المساعدة على الإنجاب كتحديد جنس المولود.

مع أن أطفال الأنابيب تعد من أكثر تقنيات علاج العقم فعالية و لكن لا يمكن علاج العقم دائما من خلال وصف الأدوية أو الخضوع لتقنيات علاج العقم الحديثة. ففي الحالات التي يكون فيها مخزون المبيضين منخفضا أو جودة البويضات متدنية في حين أن الرحم و باقي أعضاء الإنجاب سليمة، إن الطريقة الوحيدة للحمل هي تلقي البويضة المتبرع بها. بدأت مراكز علاج العقم في إيران و بالتزامن مع المراكز المتقدمة في العالم باستخدام تقنية البويضات المتبرع بها لعلاج الأزواج المصابين بالعقم و الذين يعانون من مخزون مبيضين منخفض أو جودة البويضات متدنية. فبالإضافة إلى الأزواج الإيرانيين، يمكن للأزواج الأجانب الاستفادة من خدمات التبرع بالبويضات في ايران في أفضل مستشفيات العقم و الحقن المجهري و التبرع الإيرانية لحل مشكلة عقمهم.

مراكز علاج العقم في إيران

إن أول و أهم خطوة في مسير علاج العقم هي اختيار مركز علاجي مناسب. تعتبر خبرة الأطباء و الطاقم العلاجي و حداثة المعدات و جودة الخدمات المتقدمة من أهم العوامل في اختيار مركز علاج العقم. يؤثر الاختيار الصحيح لمركز علاج العقم بشكل كبير على مدى نجاح عملية العلاج.

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ينشط في إيران أكثر من 80 مركزا مرخصا لعلاج العقم من قبل وزارة الصحة الإيرانية و تقدم هذه المراكز خدمات علاج العقم و المساعدة على الإنجاب كأطفال الأنابيب و التلقيح الصناعي و الحقن المجهري للأزواج الإيرانيين و الأجانب بأعلى معايير الجودة. إن مراكز علاج العقم في مختلف المدن الإيرانية من طهران، و مشهد، ويزد ،و شيراز ،و المدن الإيرانية الأخرى، مستعدة لتقديم خدمات عالية الجودة لجميع الأزواج الذين يعانون من العقم من جميع أنحاء العالم و تضمن لهم أن يحظوا خلال علاجهم بتجربة ممتعة و ذكريات لا تنسى.

تكلفة علاج العقم في إيران

تقدم إيران أكثر خدمات علاج العقم فعالية و أعلاها جودة على صعيد الشرق الأوسط و العالم بتكلفة متدنية جدا، فعلي سبيل المثال، تكلف دورة أطفال الأنابيب الواحدة في إيران الزوجين بين 2000 إلى 3500 دولار أمريكي، و هي تكلفة أرخص بكثير من العديد من الدول.

بالإضافة إلى تكاليف العلاج، فإن تكاليف الإقامة تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة للسياح الطبيين. بما أن إيران تعد دولة رخيصة بالنسبة للسياح الأجانب، فإن الراغبين بعلاج العقم لن يجبروا على تكبد تكاليف باهظة للعلاج و للإقامة، و لذلك يحصل الأزواج الذين يختارون إيران لعلاج العقم على خدمات عالية الجودة و إقامة مميزة بأدنى الاسعار.

ما أنت بحاجة لمعرفته حول علاج العقم في إيران

حاليا، يتم استخدام التقنيات الشائعة في مراكز علاج العقم في إيران جنبا إلى جنب أحدث تقنيات علاج العقم المتوفرة في العالم، مما أدى ذلك إلى نتائج واعدة و مبشرة من خلال الاستعانة بأفضل متخصصي علاج العقم و باستخدام أحدث المعدات المتوفرة عالميا، و حاليا بإمكان مراكز علاج العقم في إيران تقديم خدمات التشخيص و علاج العقم في كافة المراحل، من الأولية إلى المتقدمة.

«حياة مدتور» شركة وسيطة للسياحة العلاجية تنشط بشكل متخصص في مجال علاج العقم في إيران من خلال الاستعانة بأفضل متخصصي علاج العقم و التعاقد مع أفضل مراكز العلاج، ستبقى شركتنا إلى جانبكم لاجتياز كل مراحل علاج العقم براحة البال و تحت إشراف أفضل الأطباء في مراكز علاج العقم المتقدمة.

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