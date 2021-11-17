اية الله رئيسي : موقف ايران قائم على دعم استقلال وسيادة الشعب العراقي  

وقال "اية الله رئيسي"، خلال الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" معه اليوم : نحن ندعم كافة السبل الكفيلة بحل المشاكل الراهنة في اطار قانوني وشفاف.

ونوه بالعلاقات العريقة والوثيقة التي تجمع بين طهران وبغداد؛ مؤكدا على استمرار مواقف ايران الداعمة للحكومة والشعب العراقيين.

واضاف اية الله رئيسي : ان وحدة العراق وسلامة اراضيه، امر ستراتيجي لا ينبغي المساس به؛ محذرا من ان "اعداء شعوب المنطقة، لا يريدون لشعب العراق ان ينعم بالامن والاستقرار والازدهار بل بعمدون من خلال افتعال الفتن الى تمرير اجنداتهم الخبيثة، وبما يلزم على الجميع التحلي بالوعي في مواجهة هذه المؤامرات".

كما نوّه اية الله رئيسي الى ضرورة ترسيخ كافة الامكانات من اجل تعزيز الهدوء والاستقرار على صعيد العراق.

واستطرد قائلا : نحن نعتبر مبدأ الانتخابات انجازا هاما لدعم سيادة الشعب العراقي وتقرير مصير بلاده بنفسه، ولطالما اكدنا ضرورة تحديد مصير الشعوب عبر صناديق الاقتراع وعليه نرحب بكافة السبل الكفيلة بحل جميع المشاكل من خلال العملية السياسية وفي اطر قانونية وشفافة.

الى ذلك اثنى "الكاظمي" على دعم ايران المستمر للعراق وشعبه؛ مؤكدا خلال الاتصال الهاتفي مع اية الله رئيسي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سعت على الدوام الى تعزيز الاستقرار والهدوء والامن في العراق.

انتهى ** ح ع