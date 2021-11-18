وزير الخارجية: ايران مصممة على توسيع علاقاتها مع الدول المطلة على المحيط الهندي

جاء ذلك في كلمة له عبر الانترنيت في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين للدول الاعضاء حيث اشار عبداللهيان الى ان نشاطات المنظمة وتعاون دولها خلال عقدين من الزمن كشف عن الطاقات الكامنة لهذه الرابطة خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

واوضح وزير الخارجية ان ايران ساهمت في تفعيل التنسيق الوطني لمنظمة ايورا ، كما ان مختلف الأجهزة الايرانية على مشارف مرحلة جديدة للمشاركة الفاعلة في ترتيبات التعاون الثماني في اطار المنظمة ، واحدث المشاركات الايرانية هو تبرع منظمة المرأة الايرانية للقيام بدور تنسيقي في برنامج تطوير القدرات الاقتصادية للنساء في دول المنظمة ، كما ان المركز الاقليمي للعلوم وتبادل التقنيات التابع للمنظمة والذي يتخذ من طهران مقرا له يتلقى الدعم القوي من حكومة الجمهورية الاسلامية.

واشار عبد اللهيان الى ان رفع الحظر عن ايران واستيفاء حقوقها سيكون له بلا شك مردوده الايجابي في حضور ايران بشكل اقوى واكثر تاثيرا في جهود التعاون الاقليمي خاصة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.

انتهى** 2344