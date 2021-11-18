١٨‏/١١‏/٢٠٢١, ١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84546799
٠ Persons

سمات

كاظمي قمي: إيران مستعدة للتعاون الكامل مع أفغانستان

كاظمي قمي: إيران مستعدة للتعاون الكامل مع أفغانستان

كابول/ 18 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - قال مبعوث الجمهورية الاسلامية الايرانية في شؤون افغانستان حسن كاظمي قمي، إن إيران مستعدة للتعاون بشكل كامل مع أفغانستان في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمساعدات الإنسانية والتعليم والصحة وشؤون اللاجئين.

و كتب عبدالله عبدالله، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، على صفحته على موقع فيسبوك، اليوم الخميس، في إشارة إلى لقاء حسن كاظمي قمي معه: أعربت خلال الاجتماع عن تقديري لتعاون إيران ومساعدتها لشعب أفغانستان في الماضي والحاضر، ودعوت إلى استمرار هذا التعاون.

وأضاف: خلال الاجتماع تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان والمنطقة.

وكان كاظمي قمي، المبعوث الإيراني الخاص في شؤون أفغانستان، قد وصل إلى كابول يوم الثلاثاء 15 نوفمبر على راس وفد لإجراء محادثات مع حكومة طالبان المؤقتة، حيث ناقش المسؤولون القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية والمساعدات الإنسانية.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha