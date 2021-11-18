القنصل العام للعراق: المنتجات الإيرانية بحاجة إلى مزيد من الترويج في السوق العراقية

واضاف عبد الكريم جاسم كريم اليوم الخميس في تصريح للصحفيين على هامش زيارته لمعرض صناعة الأغذية الحادي والعشرين ومعرض مشهد التاسع للطباعة والتغليف، إن إقامة معارض متخصصة في مختلف الصناعات يمكن أن تساعد في بيع المنتجات بشكل أفضل وتطوير أسواقها في مختلف البلدان، لذلك فأن على المنتجين الإيرانيين زيادة الدعاية لمنتجاتهم في بلد مثل العراق.

وأشاد بتطور صناعة التعبئة والتغليف في مختلف السلع، وخاصة صناعة المواد الغذائية الإيرانية، وقال: هذا الجزء من الصناعة الإيرانية يحتاج أيضا إلى مزيد من الدعم والدعاية لتطوير قدراته وكسب سوق أكثر ملاءمة.

وأعرب القنصل العام للعراق في مشهد عن ارتياحه للتواجد النشط لشركات التصنيع المختلفة في معرضين متخصصين في صناعة المواد الغذائية والطباعة والتغليف في مشهد، حيث تمت دعوة رجال الأعمال العراقيين إلى المعرض من أجل إقامة مزيد من الاتصالات بينهم وبين رجال الأعمال الإيرانيين.

يذكر ان العراق، الذي يشترك مع ايران بحدود مشتركة تبلغ 1450 كيلومترا، هو ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا، حيث بلغت الصادرات الايرانية إلى العراق سبعة مليارات دولار العام الماضي.

يقام معرض صناعة الأغذية والمعرض التاسع للطباعة والتغليف على مساحة 10 الاف متر مربع بحضور 120 شركة محلية وأجنبية ووحدات إنتاج في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في مقر المعارض الدولية بمدينة مشهد.

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