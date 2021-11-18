أمير عبداللهيان: هدف إيران من المشاركة في المفاوضات رفع الحظر

جاء ذلك في محادثات هاتفية جرت بين وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

في إشارة إلى الخلفية التاريخية للعلاقات بين البلدين، وخاصة الضيافة الإنسانية للشعب الإيراني للمهاجرين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية، وصف وزير الخارجية البولندي هذه العلاقات بأنها مشرفة لكلا الجانبين وقال إن العام المقبل سيشهد الذكرى الثمانين لهذا الحدث حيث سيقام احتفالا في بولندا تكريما لهذا الحدث التاريخي.

بدوره وصف أمير عبداللهيان وجود مجموعة من المواقف الإيجابية بين شعبي البلدين بأنها مهمة في العلاقات طويلة الأمد بين الحكومتين، معلنا استعداد بلادنا لعقد حفل مشترك للإعلان عن الذكرى الثمانين لاستضافة إيران للمواطنين البولنديين .

وبينما ثمن وزير الخارجية الايراني تبرع بولندا بمليون جرعة من لقاح كورونا كمثال للعلاقات الإنسانية بين البلدين، أشار الى حملات التطعيم وإنتاج اللقاح في إيران وايضا اعطاء اللقاحات لأكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران رغم الحظر الظالم، وقال إن إيران ترحب بمبادرات الدول الاخرى سيما بولندا لمساعدة اللاجئين الافغان الذين يعانون حاليا من اوضاع صعبة .

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن ودعم إيران للسلام، أكد أمير عبداللهيان على ان لا حل عسكري للأزمة اليمنية ويجب رفع الحصار عن الشعب اليمني وإنهاء الحرب.

ووصف وزير الخارجية بعض مجالات التعاون خاصة الدبلوماسية البرلمانية والثقافية والعلمية بانها جيدة، مشيرا إلى المستوى غير الكافي للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وشدد على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه استعرض وزير الخارجية البولندي العلاقات الثنائية من نواحي سياسية وثقافية واقتصادية، وأعلن عزم بلاده على تعزيز العلاقات بشكل أكبر.

كما شكر إيران على استضافتها للاجئين الأفغان وتطرق الى أزمة الهجرة غير الشرعية على حدود بلاده.

وأشار وزير خارجية بلادنا إلى وجود عدد ضئيل من المواطنين الإيرانيين الذين يسافرون بشكل غير قانوني إلى بيلاروسيا بعد انخداعهم بشبكات الاتجار بالبشر، ومن هناك يحاولون الدخول الى بولندا بشكل غير قانوني، معربا عن القلق إزاء هذا الوضع، مؤكدا أن وزارة الخارجية الإيرانية تمكنت من إعادة عدد من الايرانيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، كما ان الجانبين أكدا أنهما سيواصلان العمل معا لحل المشكلة.

وخلال الاتصال الهاتفي نقل أمير عبد اللهيان تحيات الرئيس الايراني إلى نظيره البولندي، ودعا وزير خارجية هذا البلد لزيارة طهران.

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