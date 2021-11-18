خطيب زادة: بيان الترويكا الأوروبية وأميركا ومجلس التعاون حول إيران لا يستحق الرد

وقال خطيب زادة، في تصريح صحفي مساء الخميس إن الاجتماع والبيان الصادر عن ما يسمى بمجموعة العمل المؤلفة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون للخليج الفارسي، ملفق واستعراضي ويفتقد للشرعية لدرجة انه لا يستحق حتى الرد عليه.

واضاف: ان اميركا بصفتها المنتهكة للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015) والطرف الذي خرج من الاتفاق النووي والمسؤول عن الوضع الراهن وبصفتها الدولة الوحيدة المستخدمة للسلاح النووي، بماضيها الحالك من التدخلات العديدة في الشؤون الداخلية لمختلف الدول والبائع الرئيس للاسلحة والاعتدة لمختلف مناطق العالم، تسعى مرة اخرى لخلق الازمة وافتعال الاجواء ضد ايران.

وتابع المتحدث: ان الدول التي يجب ان تتحمل مسؤولية مغامراتها واعتداءاتها في المنطقة ومنها العدوان المستمر على اليمن منذ 7 اعوام، لا يمكنها ان تطرح في مقام المدعي اتهامات لا اساس لها ضد الاخرين وان تتنصل من مسؤولية هذه الجرائم وتحرف اذهان الراي العام.

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