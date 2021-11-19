آية الله رئيسي: الشهداء حققوا الاقتدار للبلاد

وخلال لقائه الخميس عددا من اسر الشهداء في مدينة زنجان شمال غرب ايران، اشار آية الله رئيسي الى عداء البعض للشعب الايراني ونوه الى تعبير الشهيد الحاج قاسم سليماني بان شعبنا هو شعب الامام الحسين (ع) وقال: ان الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني لا يعرفان الهزيمة.

واضاف: ان الروح الجهادية والتضحوية للشهداء قد علمتنا بانه يجب العمل جهاديا في الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ايضا.

وقال رئيس الجمهورية: ان شهداءنا حققوا الاقتدار للبلاد واليوم كذلك من ينشط في مسار الاستقلال الاقتصادي والثقافي انما يعمل لتحقيق الاقتدار للبلاد.

انتهى ** 2342