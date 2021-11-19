أمير عبداللهيان يؤكد استعداد الخارجية للتعاون من اجل توفير المزيد من لقاحات كورونا

وحيّا أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي، ذكرى شهداء قطاع الصحة والعلاج في البلاد خلال الفترة العصيبة التي مرة لمكافحة فيروس كورونا، كما اشاد بجهود الكادر الطبي في عموم البلاد مهنئا وزير الصحة وزملاءه في مجال الصحة في عموم البلاد على تطعيم 100 مليون جرعة على مستوى الدولة.

كما أعلن استعداد وزارة الخارجية لمواصلة التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والهلال الأحمر في البلاد لتوفير المزيد من اللقاحات في الفترة المقبلة واستناداً إلى الاحتياجات المعلنة من قبل القطاع الطبي في البلاد.

وفي إشارة إلى أيعاز رئيس الجمهورية في مستهل مهامه بالحكومة لوزارتي الخارجية والصحة بتوفير 100 مليون جرعة تطعيم من المنتجات المحلية والأجنبية، اعتبر أمير عبداللهيان هذه الخطوة رقما قياسيا كبيرا للحكومة الحالية في مجال الصحة.

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