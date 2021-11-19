الصحة الايرانية: 100 وفية جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 5 آلاف و 782 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 69 ألفا و 559 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 893 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3431 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 759 ألفا و 378 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 56 مليونا و 383 ألفا و 179 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 44 مليونا و 51 ألفا و 743 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 705 ألفا و 196 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 101 مليون و 140 ألفا و118 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 37 مليونا و 574 ألفا و663 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 26 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 87 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 222 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 113 مدينة في البلاد.

انتهى** 2344