رئيس الجمهورية : يجب مراعاة حماية البيئة بدقة في كل المشاريع التنموية

وخلال جلسة خاصة لنخب ونشطاء حماية البيئة عقدت اليوم الجمعة بمناسبة اليوم السنوي لاعلان السياسات العامة في شؤون البيئة من قبل قائد الثورة الاسلامية عام 2015 ، قال رئيسي ان الهدف من هذه الجلسة هو متابعة تنفيذ هذه السياسات ، موضحا انه وبعد مرور ست سنوات لم ينفذ منها الا 47 بالمئة وهو أمر اعتبره الرئيس غير مرض ، داعيا جميع الاجهزة التنفيذية الى اعادة النظر في برامجها والتنسيق الجماعي فيما بينها لتنفيذ الجزء الاكبر من السياسات التي اعلنها قائد الثورة بشأن حماية البيئة.

كما أكد رئيس الجمهورية على اهمية عقد جلسات تخصصية لدراسة ومتابعة تطبيق السياسات العامة للنظام في المجالات المختلفة ، وبحث اسباب عدم تنفيذ بعض هذه السياسات وازالة الموانع التي تحول دون تنفيذها .

وشدد رئيسي على أهمية التدريب والتعليم على حماية البيئة معتبرا ذلك أمرا ضروريا ، واضاف : ان على وسائل الاعلام والجامعات والحوزرات العلمية واصحاب المنابر ان يقوموا بدورهم في التثقيف في مجال حماية البيئة وتعبئة المواطنين في هذا المجال.

انتهى** 2344