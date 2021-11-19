في احدث تصنيف للفيفا: ايران في الصدارة آسيويا والمركز 21 عالميا

طهران/ 9 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - صرحت السيدة وصفية شيخو ، العضو السابق في مجلس النواب العراقي وعضو شبكة "النخبة" للتنمية والتطویر ، في المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا الذي أقامته مؤسسة التضامن والحوار بین الأمم: "لقد فصلت داعش الرجال الأيزيديين والأولاد ممن زاد عمرهم عن 12 سنة عن بقية أفراد عائلاتهم وقتلت أولئك الذين رفضوا تغيير دينهم من أجل أن تدمر هويتهم كأيزيديين. لقد شهدت النساء والأطفال وفي كثير من الأحيان عمليات القتل تلك قبل أن يتم ترحيلهم لمواقع في العراق ومن ثم في سوريا حيث مكث أغلب المختطفين".