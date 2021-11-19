في احدث تصنيف للفيفا: ايران في الصدارة آسيويا والمركز 21 عالميا

ووفق احدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاء المنتخب الوطني الايراني في مركز الصدارة آسيويا والمركز 21 عالميا فيما جاءت اليابان في المركز 26 وكوريا الجنوبية بالمركز 33.
وتصدرت بلجيكا التصنيف وبعدها البرازيل وفرنسا وانجلترا والارجنتين وايطاليا واسبانيا والبرتغال والدنمارك وهولندا .
يذكر ان ايران تتصدر المجموعة الاسيوية الاولى في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022 برصيد 16 نقطة من 6 مباريات حيث فازت على سوريا 1-0 والعراق 3-0 والامارات 1-0 وتعادلت امام كوريا الجنوبية 1-1 كما فازت على لبنان 2-1 وعلى سوريا 3-0 .
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