المنيوم اراك في صدارة الدوري الايراني في ختام الجولة الخامسة

فيوم امس الخميس حقق المنيوم اراك الفوز على نفط مسجد سليمان 2-1 رافعا رصيده الى 11 نقطة في الصدارة.

واليوم الجمعة استضاف استقلال طهران، نساجي مازندران، وتعادل معه دون اهداف ليرفع رصيده الى 11 نقطة في مركز الوصافة بفاق الاهداف.

وجرت هذه المباراة امام اكثر من 5 آلاف متفرج بعد نحو عامين على اجراء مباريات الدوري الايراني بدون متفرجين بسبب جائحة كورونا.

وفي مباراة اخرى تعادل سباهان اصفهان مع تراكتور سازي تبريز سلبيا ليحل في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

اما برسبوليس فقد تعادل بنتيجة 1-1 امام مضيفه مس رفسنجان في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة رافعا رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع.

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