امیر عبداللهیان يدين تصنيف بريطانيا لـ "حماس" كمنظمة ارهابية

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: نحن ندين قرار بريطانيا تصنيف حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس" كمنظمة ارهابية.

واضاف: لا يمكن سحق حقوق الشعب الفلسطيني عبر قلب الحقائق.

واكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واضاف: ان الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في اقامة الاستفتاء العام بين جميع السكان الاصلييين (في ارض فلسطين).

وقد صفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، قرار بريطانيا تصنيف الحركة على أنها منظمة "إرهابية"، بـ "الخطيئة" وامتداد لـ "الخطيئة الكارثية في وعد بلفور".

وقال الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع ، إن القرار "غريب وعجيب" في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من "إجرام الاحتلال الصهيوني، ومن الجرائم المنظمة ومن الإرهاب الدولي المنظم في سرقة الأراضي وارتفاع نسبة الاستيطان والحصار المطبق على غزة وقتل أبناء شعبنا بشكل شبه يومي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".

ورأى أن اعتماد "حماس" كتنظيم إرهابي "خطيئة" و"امتداد للخطيئة الكارثية في وعد بلفور"، مضيفاً أن "الاحتلال الصهيوني في المنطقة هو الإرهاب الحقيقي، والذي يجب أن يدان هو سلوك الاحتلال الصهيوني ... ومقاومة الاحتلال وحماس عبارة عن حركة تحرر فلسطيني تواجه الاحتلال وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكل القوانين والأعراف الدولية والسماوية كفلت لأي شعب أن يدافع عن نفسه، وأن ويواجه الاحتلال".

وأوضح أن حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ومن مقاومة الشعب الفلسطيني، لذلك فإن وصف حماس بأنها حركة إرهابية هو "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وازدواجية وارتهان لإرادة الاحتلال ومشروع الاحتلال الصهيوني".

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