٢٠‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84547964
٠ Persons

سمات

امانة المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية تدين قرار بريطانيا تصنيف حماس كمنظمة ارهابية

امانة المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية تدين قرار بريطانيا تصنيف حماس كمنظمة ارهابية

طهران / 20 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- ادانت الامانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بمجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية الخطوة المناهضة لحقوق الانسان التي اقدمت عليها الحكومة البريطانية بتصنيف حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين حماس ضمن قائمة الارهاب.

وجاء في بيان اصدرته الامانة الجمعة: لاشك ان هذا العمل الجبان والدنيء ياتي في سياق وعد بلفور الخياني في احتلال ارض فلسطين وتشريد ملايين الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحق الالاف من النساء والرجال والاطفال منهم.

واضاف البيان: ان غض بريطانيا الطرف عن جرائم الصهاينة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من ابسط حقوقه الانسانية اثر الحصار المفروض من قبل الكيان الصهيوني منذ 15 عاما على قطاع غزة، مؤشر لاستغلال الدول الاوروبية لحقوق الانسان كأداة وسياساتها المزدوجة في المنطقة.

وطالبت الامانة جميع برلمانات دول العالم خاصة الاسلامية ومؤسسات حقوق الانسان، بادانة هذه الخطوة السياسية والمناقضة للمعايير الانسانية ولحقوق الانسان التي اقدمت عليها بريطانيا، داعية الى دعم الشعب الفلسطيني امام ظلم وجور لندن وواشنطن وتل ابيب.

انتهى ** 2342  

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha