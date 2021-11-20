امانة المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية تدين قرار بريطانيا تصنيف حماس كمنظمة ارهابية

وجاء في بيان اصدرته الامانة الجمعة: لاشك ان هذا العمل الجبان والدنيء ياتي في سياق وعد بلفور الخياني في احتلال ارض فلسطين وتشريد ملايين الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحق الالاف من النساء والرجال والاطفال منهم.

واضاف البيان: ان غض بريطانيا الطرف عن جرائم الصهاينة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من ابسط حقوقه الانسانية اثر الحصار المفروض من قبل الكيان الصهيوني منذ 15 عاما على قطاع غزة، مؤشر لاستغلال الدول الاوروبية لحقوق الانسان كأداة وسياساتها المزدوجة في المنطقة.

وطالبت الامانة جميع برلمانات دول العالم خاصة الاسلامية ومؤسسات حقوق الانسان، بادانة هذه الخطوة السياسية والمناقضة للمعايير الانسانية ولحقوق الانسان التي اقدمت عليها بريطانيا، داعية الى دعم الشعب الفلسطيني امام ظلم وجور لندن وواشنطن وتل ابيب.

انتهى ** 2342