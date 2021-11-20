ضبط ما يزيد عن نصف طن من المخدرات في أذربايجان الغربية

وقال عتباتي اليوم السبت في مقابلة مع إرنا :بتعاون وتنسيق من الجهاز القضايي للمحافظة وقوى الامن الداخلي وخلال عمليات استخباراتية تم تحديد عصابة لتهريب الهيرويين.

واضاف : إن أعضاء هذه العصابة اعتقلوا وتم ضبط 550 كيلوغرامًا من المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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