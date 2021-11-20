رئيس الجمهورية يأمر برفع حظر التجول الليلي في البلاد

وقال رئیسي الیوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة کورونا ان قلق الحکومة الرئیسي هو صون أرواح المواطنین وتواصل هذا النهج بقوة حتی تحقق الظروف المطلوبة.

واصدر رئيس الجمهورية امرا برفع حظر التجول الليلي نظرا لتطعيم غالبية المواطنين ضد كورونا وتحسن الوضع الوبائي جراء فيروس كورونا.

وأعرب رئیس الجمهوریة عن شکره لجهود الكوادر الطبية والعلاجية في مواجهة کورونا وتعاون المواطنین للحد من تفشي الجائحة قائلا: هناك اجراءات واسعة وقيمة للتطعیم العام وصون أرواح المواطنين لکن من الضروري استمرار الالتزام بکامل التوصیات الصحیة والاحترازیة.

وشدد رئيسي على ضرورة التحكم في حركة التنقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، مضيفا: إن على وزارتي الداخلية والصحة التحكم في حركة تنقل المسافرين والوافدين عبر الحدود بحساسية وجدية.

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