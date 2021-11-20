٢٠‏/١١‏/٢٠٢١, ٤:١٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84548728
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فيلم ايراني يحرز جائزة أفضل ممثل في مهرجان الفيلم الأمريكي

فيلم ايراني يحرز جائزة أفضل ممثل في مهرجان الفيلم الأمريكي

طهران / 20 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- حصلت الممثلة الايرانية في الفيلم القصير "خانه بخت "نسيم أفشاربور على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "Route ۶۶" السينمائي الأمريكي.

وفاز الفيلم القصير "خانه بخت " من اخراج عادل معشوري بجائزة أفضل ممثل في مشاركته الدولية الثانية عشرة في مهرجان "Route ۶۶" بالولايات المتحدة.

كما حصلت نسيم افشار بور سابقا على جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم في مهرجان«Symorna» التركي  وجائزة أفضل تصوير سينمائي لعادل معشوري في المهرجان المذكور في تركيا ، كما تم ترشيحه أيضا لجائزة أفضل فيلم قصير دولي في مهرجان Buffalo» Dreams Fantastic» بوفالو دريمز للأفلام الخيالية في الولايات المتحدة.

وتم اختيار الفيلم المذكور أعلاه في مهرجان Jersey Shore  السينمائي في الولايات المتحدة ، وVienna في النمسا وفيلم Short That Are Not Pants في كندا ، ومهرجان Indie Short Fest وShort Film Slam في الولايات المتحدة .

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