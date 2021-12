فيلم ايراني يحرز جائزة أفضل ممثل في مهرجان الفيلم الأمريكي

وفاز الفيلم القصير "خانه بخت " من اخراج عادل معشوري بجائزة أفضل ممثل في مشاركته الدولية الثانية عشرة في مهرجان "Route ۶۶" بالولايات المتحدة.

كما حصلت نسيم افشار بور سابقا على جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم في مهرجان«Symorna» التركي وجائزة أفضل تصوير سينمائي لعادل معشوري في المهرجان المذكور في تركيا ، كما تم ترشيحه أيضا لجائزة أفضل فيلم قصير دولي في مهرجان Buffalo» Dreams Fantastic» بوفالو دريمز للأفلام الخيالية في الولايات المتحدة.

وتم اختيار الفيلم المذكور أعلاه في مهرجان Jersey Shore السينمائي في الولايات المتحدة ، وVienna في النمسا وفيلم Short That Are Not Pants في كندا ، ومهرجان Indie Short Fest وShort Film Slam في الولايات المتحدة .

