للتسريع في تشكيل غرفة مشتركة لتجارة المقايضة بين طهران واسلام اباد

وفي حوار مع مراسل "ارنا" لدى باكستان اليوم، دعا "حيات" المسؤولين المعنيين في بلاده وايران لاتخاذ خطوات عملانية تهدف الى رفع العقبات وتسهيل الاجراءات لرجال اعمال البلدين؛ وبما يصب في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية الثنائية.

واضاف ، انه يتعين على المسؤولين الايرانيين والباكستانيين العمل على تذليل الصعوبات الناجمة عن الحظر والشائعات والقضايا القانونية، والمضي دون تسويف الفرص باتجاه رفع التجارة المشتركة بين الجانبين.

واوضح رئيس غرف التجارة والصناعة الباكستانية في هذا السياق، ان الخطوة الاولى المطلوبة من جانب ايران وباكستان تكمن في انشاء تفعيل تجارة المقايضة عبر انشاء غرفة مشتركة تعنى بهذا القرار.

واضاف : اننا نقترح في ظل الظروف الراهنة تفعيل تجارة المقايضة بين البلدين تاسيا بنماذج بعض الدول الاوروبية والاقليمية.

وصرح المسؤول التجاري الباكستاني رفيع المستوى ، ان التبادل بالمقايضة بين ايران وباكستان يتم حاليا عن الحدود البرية المشتركة؛ الامر الذي يعود بالنفع اكثر الى اهالي المفحافظات الحدودية في كلا البلدين.

انتهى ** ح ع

