٢٠‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:١٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84549140
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خطيب زادة: على المانيا العمل بمسؤوليتها في توفير الامن للاماكن الدبلوماسية الايرانية

خطيب زادة: على المانيا العمل بمسؤوليتها في توفير الامن للاماكن الدبلوماسية الايرانية

طهران / 20 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية سعيد خطيب زادة، الحكومة الالمانية للعمل بمسؤوليتها في توفير الامن للاماكن الدبلوماسية الايرانية.

وافادت الدائرة العامة للاعلام والناطقية في وزارة الخارجية الايرانية في تقريرها اليوم السبت، ان خطيب زادة ادان اليوم السبت الاعتداء على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هامبورغ، وطالب الحكومة الألمانية للقيام بواجباتها المؤكدة في توفير الامن للاماكن الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية في إلمانيا والعمل بجدية ومسؤولية في إطار معاهدة فيينا.

وأضاف: ان المتوقع من الحكومة الألمانية التحقيق بدقة في التفاصيل والتعامل بجدية مع مرتكبها او مرتكبيها واتخاذ اجراءات مستديمة ومؤثرة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

انتهى ** 2342

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