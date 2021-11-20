خطيب زادة: على المانيا العمل بمسؤوليتها في توفير الامن للاماكن الدبلوماسية الايرانية

وافادت الدائرة العامة للاعلام والناطقية في وزارة الخارجية الايرانية في تقريرها اليوم السبت، ان خطيب زادة ادان اليوم السبت الاعتداء على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هامبورغ، وطالب الحكومة الألمانية للقيام بواجباتها المؤكدة في توفير الامن للاماكن الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية في إلمانيا والعمل بجدية ومسؤولية في إطار معاهدة فيينا.

وأضاف: ان المتوقع من الحكومة الألمانية التحقيق بدقة في التفاصيل والتعامل بجدية مع مرتكبها او مرتكبيها واتخاذ اجراءات مستديمة ومؤثرة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

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