الفصائل الفلسطينية تنظّم فعاليات احتجاجية على القرار البريطاني ضد حماس

وأوضحت "اللجنة" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الطارئ بغزة صباح اليوم السبت، أن "حركة حماس هي جزء أصيل من النسيج الفلسطيني، ومكون من مكونات العمل التحرري الوطني للشعب الفلسطيني، وأن شعبنا لن يسمح لأي جهة كانت المساس بأحد مكوناته".

وفي الصعيد نفسه، حذر القيادي في حركة فتح الفلسطينية، "عماد الأغا" من تداعيات هذا القرار، وعدّه استهدافًا للشعب الفلسطيني، وتنكرًا لحقه المشروع في الكفاح من أجل التحرير من الاحتلال، وامتدادًا للسياسات الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها في موضع التماهي مع الاحتلال.

وبيّن "الأغا"، أنه "كان حريًا بالحكومة البريطانية أن تراعي موقف غالبية الشعب البريطاني المعارضة للاحتلال وجرائمه، وأنه يتوجب عليها التراجع الفوري، واستبدال هذا القرار بخطوات عملية للتكفير عن جريمتها التاريخية المتمثلة بوعد بلفور المشؤوم".

ودعا هذا القيادي الفلسطيني، البرلمان البريطاني إلى رفض القرار وإسقاطه، وعدم تمريره في التصويت المرتقب خلال الأيام القادمة.

كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، و"كل محبي العدل في العالم"، إلى رفض هذا القرار ومواجهته بكل حزم.

وأعلن الأغا عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد هذا القرار، وتنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لرفض القرار وإدانته خلال الأيام القادمة.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى التحرك في كل مكان لرفض هذا القرار الجائر، والوحدة والتماسك على مختلف الصعد لإسقاطه، ولإحباط تداعياته؛ مناشدا "القوى الحية وكل الأحرار في العالم إلى التحرك شعبيا، والتظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في العالم".

انتهي** ٣٨٧ / ح ع