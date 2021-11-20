وفد اقتصادي رفيع المستوى من جمهورية آذربيجان يزور ايران غدا

وافادت وكالة "آذرتاج" الرسمية بجمهورية آذربيجان ان مصطفی اوف الذي يتراس الجانب الآذربيجاني في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي المشترك بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية سيلتقي في طهران مسؤولي وزارتي "الطرق واعمار المدن" و"النفط".

وسيتباحث الوفد الآذربيجاني مع الجانب الايراني خلال الزيارة حول آفاق التعاون البناء بين البلدين.

وعلى اعتاب هذه الزيارة التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس موسوي مع مساعد رئيس الوزراء بجمهورية آذربيجان شاهين مصطفى اوف وتباحث معه حول احدث تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وكتب السفير الايراني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول هذا اللقاء الذي جرى امس الجمعة: لقد جرى البحث في اللقاء مع مساعد رئيس الوزراء شاهين مصطفى اوف حول احدث التطورات في العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية خاصة المشاريع المشتركة.

واضاف السفير موسوي: ان عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وازالة العقبات وزيادة التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقليمي، كانت من ضمن محاور البحث في اللقاء.

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