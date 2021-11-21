ترحيب قطري- ايراني بتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين

وأشار البوعينين اليوم الاحد على هامش اجتماع الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي في لقاء مع نظيره الايراني "رضا صالحي اميري" إلى العلاقات الجيدة بين طهران والدوحة، معلنا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الرياضية مع ايران.

واضاف: لا شك أن تطوير العلاقات الرياضية سيزيد من الصداقة والسلام بين دول العالم، لافتا الى "ان علاقاتنا مع ايران طيبة على الدوام، وبإمكان البلدين استخدام الطاقات الكامنة لتوسيع العلاقات الرياضية."

من جانبه، اشار رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية "رضا صالحي اميري" في اللقاء الى العلاقات الجيدة بين طهران والدوحة وقال: ان التعاون الرياضي يساعد في تطوير الرياضة في البلدين.

واضاف: إن إقامة الأحداث الرياضية المختلفة في قطر اظهرت قدرة الدوحة على التخطيط المناسب والامكانيات المطلوبة المتواجدة فيها، قائلا: ان التقرير الخاص باستضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية 2006 اثبت بان قطر قادرة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 بجدارة.

كما التقى صالحي اميري مع الأمير "فيصل بن الحسين"، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وقال: نظرا إلى عضوية الأمير فيصل بن الحسين في اللجنة الأولمبية الدولية، نطلب منه المزيد من الدعم لإيران في قرارات اللجنة الأولمبية الدولية وفي تطوير العلاقات الرياضية بين إيران والأردن.

وانطلق اعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد في دبي بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية مع استخدام تقنية الاتصال المرئي وحضور الاجتماع عن بعد لبعض اللجان.

وتناقش الجمعية العمومية أبرز المستجدات في ما يخص أربع دورات آسيوية هي هانغتشو 2022، آيتشي- ناغويا 2026، الدوحة 2030 والرياض 2034.

كما يستعرض الحضور تقارير اللجان المنظمة لدورتي الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية في بانكوك وتشونبوري في تايلاند، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقررة في شانتو في الصين، إلى جانب تقديم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب المقررة في طشقند في أوزبكستان عام 2025 عرضها عن آخر استعداداتها للاستضافة.

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