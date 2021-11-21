اصابة ثلاثة من جنود الاحتلال باطلاق نار قرب المسجد الاقصى بالقدس المحتلة

وأن إحدى الإصابات بالغة الخطورة نتيجة اصابة الجندي الصهيوني برأسه.وقال شهود عيان ان منفذ الهجوم اصيب بجراح وأن جنود الاحتلال سيطروا عليه.

وقام جنود الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الاقصى المبارك بعد العملية وبدأت عملية تمشيط واسعة في مدينة القدس بحثا عن مساعدين لمنفذ الهجوم.

ومن جهته قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، معقباً على عملية الاشتباك المسلح بالقدس المحتلة أن العملية البطولية عند باب السلسلة صباح اليوم تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها.

وقال لمراسلنا ان هذه العملية تؤكد على استمرارية ثورة شعبنا الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني وعجز الاحتلال على خمد ثورته المتصاعدة.

انتهی**3276