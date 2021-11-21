وزارة الصحة : كورونا يسفر عن 104 وفيات جديدة في ايران

واشارت الصحة الايرانية، في بيانها اليومي حول مستجدات جائحة كورونا داخل البلاد حتى اليوم الاحد، اشارت الى تلقيح 56 مليونا و653 الفا و947 شخصا بالجرعة الاولى من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، بينما تلقى 44 مليونا و726 الفا و47 شخصا الجرعة الثانية، مقابل 765 الفا و235 شخصا اخرون حصلوا على الجرعة التذكيرية لهذه اللقاحات؛ وبذلك فقد بلغ اجمالي الجرعات الموزعة على صعيد البلاد 102 مليونا و145 الفا و229 جرعة لحد الان.

وحسب هذا البيان ايضا، فقد سجّلت نتائج فحوصات كورونا التي اجريت على صعيد البلاد منذ امس السبت لغاية اليوم الاحد، 4 الاف و340 اصابة جديدة؛ ليرتفع مجموع الاصابات بالفيروس الوبائي في ايران الى 6 ملايين و77 الفا و438 شخصا.

ولفت البيان الصادر عن وزارة الصحة اليوم، الى تعافي ما يبلغ 5 ملايين و783 الفا و425 شخصا من بين المصابين بمرض كورونا في البلاد، لحد الان.

انتهى ** ح ع

