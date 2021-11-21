ايران تدعو الى متابعة الحل السياسي للازمة السورية في صيغة استانا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان "خاجي" ادلى بهذه التصريحات خلال اللقاء مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا "ألكسندر لافرينتيف" بطهران اليوم الاحد.

ولفت كبير مساعدي الخارجية، الى مواقف ايران وروسيا المشتركة في سياق مكافحة الارهاب؛ داعيا الى تكثيف التعاون الثنائي الوثيق من اجل الدفاع عن سيادة سوريا ودعم هذا البلد في سياق اعادة الاعمار وتعزيز الاستقرار.

كما نوه باستضافة ايران لمفاوضات الازمة السورية في صيغة استانا؛ مؤكدا على اهمية الحل السياسي لهذه الازمة وفقا لعملية استانا، كما دعا الى استمرار الحوار "السوري السوري" في اطار مهام اللجنة الدستورية.

الى ذلك اعتبر مبعوث الرئيس الروسي، المفاوضات بمختلف المستويات مع المسؤولين الايرانيين، انها لطالما حققت نتائج هامة ومؤثرة.

كما اعلن الدبلوماسي الروسي في لقائه خاجي اليوم، استعداد موسكو لتفعيل اللقاءات المشتركة في اطار مفاوضات استانا والمباحثات الثنائية (مع طهران).

يذكر ان مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا والوفد المرافق له، وصل طهران اليوم الاحد؛ قادما من دمشق.

انتهى ** ح ع