قائد بحرية الحرس الثوري: لن نسمح للاعداء بانتهاك مياهنا الاقليمية ابدا

وقال الادميرال تنكسيري في كلمته مساء الاحد خلال لقائه مع رؤساء العشائر في منطقة اروندكنار وآبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: ان القوة البحرية للحرس الثوري وقفت خلال عمليات "ربيع" بثلاثة زوارق امام سفينتين حربيتين اميركيتين ولم تسمح بسرقة شحنة النفط الايرانية.

واضاف: في بداية العملية لم تلتفت ناقلة النفط الحاملة لشحنة النفط الايراني لتحذيرات قوات حرس الثورة الاسلامية للدخول للمياه الاقليمية الايرانية واعلنت بانها ستذهب للمياه الاقليمية لسلطنة عمان او الامارات العربية المتحدة.

وتابع الادميرال تنكسيري: ان القوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري دخلت الناقلة وسيطرت عليها في اقصر فترة زمنية ممكنة.

واضاف: ان سفينتين حربيتين اميركيتين تدخلتا لانقاذ الناقلة الا انهما لم تصمدا امام 3 زوارق سريعة (تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري) واضطرتا للتراجع امامها.

واكد قائد بحرية الحرس الثوري: اننا نراقب عن كثب تحركات قوات العدو في مياه المنطقة ولن نسمح ابدا بالاعتداء على مصالح البلاد وانتهاك مياهها الاقليمية.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الادميرال تنكسيري الى الدور الكبير لعشائر المنطقة في التصدي خلال الايام الاولى للحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988) حيث قاومت وقاتلت بايد خالية ببسالة وشجاعة منقطعة النظير في الدفاع عن حدود البلاد.

وحيّا قائد بحرية الحرس الثوري اسبوع التعبئة وقال: ان قوات حرس الثورة الاسلامية اليوم، الى جانب القيام بمسؤولية الدفاع عن البلاد، تتواجد في الساحة لخدمة المواطنين.

انتهى ** 2342