ايران تحصد 5 ميداليات متنوعة ببطولة العالم العسكرية للمصارعة الحرة

وفي اطار هذه المسابقات التي تجري في الصالة المغلقة لاستاد "آزادي" الرياضي بطهران، تقلد الميدالية الذهبية كل من مرتضى قياسي في وزن 65 كغم ومحمد حسين محمديان في وزن 97 كغم.

فيما حاز الميدالية الفضية كل من احمد محمد نجاد جوان في وزن 57 كغم و فريبرز بابائي في وزن 74 كغم.

اما الميدالية البرونزية فقد نالها هادي وفائي بور في وزن 86 كغم.

وفي ختام مسابقات الاوزان الخمسة الاولى يتصدر المنتخب الروسي الترتيب برصيد 115 نقطة بحصده 3 ميداليات ذهبية و 2 فضية يليه المنتخب الايراني برصيد 105 نقاط بحصده 2 ذهبية و 2 فضية و 1 برونزية.

انتهى ** 2342