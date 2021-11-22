المنتخب الايراني للتايكوندو للاصم يحرز البطولة في المسابقات العالمية 2021

وأقيمت المسابقات العالمية للتايكواندو( البومسي ) 2021 للاصم مساء امس الاحد في القسم الفردي للرجال بمشاركة رياضيين من كوريا الجنوبية وروسيا وتايلاند وإيران والإكوادور وتركيا وأوكرانيا في بيت التايكوندو واحتلت ايران المركز الأول في المسابقات.

و جاءت تركيا في المركز الثاني بعد المنتخب الإيراني ، ووقفت روسيا وكوريا الجنوبية على المنصة المشتركة الثالثة.

واحرز مرتضى رضا صفت من إيران البطل في القسم الفردي واحتل الرياضي الكوري المركز الثاني ، وفاز محمود أكبري حميدي من إيران مع الرياضي الكوري الجنوبي بالمركز الثالث بصورة مشتركة.

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