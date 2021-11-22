٢٢‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84550920
٠ Persons

سمات

المنتخب الايراني للتايكوندو للاصم يحرز البطولة في المسابقات العالمية 2021

المنتخب الايراني للتايكوندو للاصم يحرز البطولة في المسابقات العالمية 2021

طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- فاز المنتخب الايراني للتايكواندو للاصم ببطولة في المسابقات العالمية 2021 للبومسي في طهران.

وأقيمت المسابقات العالمية للتايكواندو( البومسي ) 2021 للاصم مساء امس الاحد في القسم الفردي للرجال بمشاركة رياضيين من كوريا الجنوبية وروسيا وتايلاند وإيران والإكوادور وتركيا وأوكرانيا في بيت التايكوندو واحتلت ايران  المركز الأول في المسابقات.

و جاءت تركيا  في المركز الثاني بعد المنتخب الإيراني ، ووقفت روسيا وكوريا الجنوبية على المنصة المشتركة الثالثة.

واحرز مرتضى رضا صفت من إيران البطل في القسم الفردي  واحتل الرياضي الكوري المركز الثاني ، وفاز محمود أكبري حميدي من إيران مع الرياضي الكوري الجنوبي بالمركز الثالث بصورة مشتركة.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha