وزارة الصحة الإيرانية تحصد جائزة عالمية

وتم منح هذه الجائزة للجمهورية الإسلامية الايرانية لتقديمها خدمات صحة نفسية جيدة خلال وباء كوفيد- 19.

وتم الاعلان عن اسماء الفائزين بجائزة فريق العمل الحكومي الدولي التابع للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها لعام 2021 من قبل نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 22 سبتمبر 2021 خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور مسؤولي الامم المتحدة حيث حصلت إيران على جائزة مجموعة العمل لخدمات الصحة العقلية الفعالة خلال جائحة كوفيد- 19.

وهنأت رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ الدكتورة أدريانا بلانكو ماركوس في رسالة إلى وزير الصحة والتعليم الطبي الدكتور بهرام عين الله وقالت نظرا إلى الإنجازات التي حققتها إيران في مكافحة الامراض غيرالمعدية فإن ألامانة تشجع إيران على اتخاذ تدابير جادة للحد من استهلاك التبغ ، بما في ذلك التنفيذ الصارم لحظر كامل على تدخين السجائر في الأماكن العامة.

انتهى** 1453