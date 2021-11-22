غروسي يتطلع الى تحقيق نتائج مثمرة خلال محادثاته القادمة بطهران

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اذ اكد "غروسي" على مواقفه السابقة، كتب : انني سأزور طهران اليوم، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين "حول القضايا العالقة مع ايران".

واضاف : انني اتطلع للتوصل الى قناة مثمرة في سياق التعامل والحوار المباشر، وبما يتيح للوكالة الدولية استئناف نشاطاتها الرقابية في هذا البلد.

علما، ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيتوجه اليوم (الاثنين) الى طهران؛ لاستعراض اخر المستجدات بشأن التعاون الثنائي بين الجانبين.

وحسب جدول الاعمال المعلن لهذه الزيارة، سيلتقي غروسي بطهران، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية "محمد اسلامي" وايضا وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

والجدير بالذكر ايضا، هو ان زيارة غروسي المرتقبة لطهران، تاتي قبل اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

انتهى **ح ع