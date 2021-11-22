وزير الخارجية يستقبل سفيري بروناي دار السلام وارمينيا الجديدين

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم، ان سفيري بروناي دار السلام وارمينيا الجديدين في طهران سلما، نسخة من اوراق اعتمادهما الى امير عبداللهيان خلال اللقاء معه اليوم.
انتهى ** ح ع
طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقى كل من سفير بروناي دار السلام الجديد في طهران "اوانغ حاجي اسماعيل عبد المناب" ونظيره الارميني "ارسن افيكيان" اليوم الاثنين، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".
وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم، ان سفيري بروناي دار السلام وارمينيا الجديدين في طهران سلما، نسخة من اوراق اعتمادهما الى امير عبداللهيان خلال اللقاء معه اليوم.
انتهى ** ح ع
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