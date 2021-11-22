وزير الخارجية يستقبل سفيري بروناي دار السلام وارمينيا الجديدين

طهران / 11 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – الجولة الثانية من مفاوضات فيينا المستانفة بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، مع التركيز على الغاء الحظر الامريكي الجائر، بدأت منذ الخميس الماضي (9 كانون الاول-ديسمبر الجاري) في فندق كوبيورغ بفيينا.